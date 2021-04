Calciomercato Juventus, la posizione di Pirlo torna a rischio dopo il ko con l’Atalanta: a fine stagione può tornare Allegri

Nuovo passo falso per la Juventus, sconfitta nel finale per 1-0 dall’Atalanta e con il piazzamento Champions tornato in bilico. Bianconeri che devono guardarsi dal Napoli a due punti e dalla Lazio a quattro (con una gara in meno per i biancocelesti), prova della squadra di Pirlo a Bergamo non così negativa ma la sua posizione torna a rischio ed è strettamente vincolata al raggiungimento di un posto tra le prime quattro. In caso contrario, sarebbe addio.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la candidatura più seria per la panchina bianconera della prossima stagione resta quella di Allegri, con cui come noto i contatti sono stati già avviati e sarebbero stati affrontati anche i temi relativi a come registrare la squadra. La Juve vuole affidarsi nuovamente a un tecnico d’esperienza, le alternative principali sarebbero Spalletti e Mancini: diverse per concetti tecnici, ma seguendo la stessa linea di un profilo di spessore.