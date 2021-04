È caccia al sostituto di Mourinho in casa Tottenham: anche Allegri e Sarri nella lista degli ‘Spurs’. Tutti i dettagli

José Mourinho non è più l’allenatore del Tottenham. Il club inglese ha deciso di esonerare lo ‘Special One’ prima della fine della stagione dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, e la clamorosa eliminazione dall’Europa League. La squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore della formazione Under 23 Ryan Mason. Nel frattempo, è già iniziata la ricerca del sostituto dell’ex Inter. Come anticipato da Calciomercato.it, un’opzione è rappresentata da Maurizio Sarri, con il quale gli ‘Spurs’ hanno già avuto dei contatti, anche se l’ex allenatore di Juventus e Napoli non sarebbe ben visto dai tifosi visto il suo recente passato al Chelsea. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Tottenham, sostituto Mourinho | Ci sono anche Sarri e Allegri

Oltre a Sarri, non è da scartare neanche l’altra ipotesi italiana rappresentata da Massimiliano Allegri, anche lui, più del tecnico ex Napoli e Juve, da tempo nei pensieri della Roma. La dirigenza potrebbe inoltre prendere in considerazione anche i profili di ten Hag, attuale allenatore dell’Ajax, e Nagelsmann, che sembra però destinato alla panchina del Bayern Monaco dopo l’annuncio dell’addio di Flick a fine stagione. Sono insomma ore decisive per la successione di José Mourinho. Vi terremo aggiornati.