Le ultime sul possibile prolungamento di contratto tra Dries Mertens e il Napoli: le ultime indiscrezioni sul futuro del belga

Il contratto tra il Napoli e Dries Mertens scade il 30 giugno del 2022. Nel contratto del 33enne belga, però, c’è un’opzione che può estendere l’accordo per un ulteriore anno ed arrivare quindi fino al 30 giugno del 2023. Il legame tra la presidenza e Mertens è tale che in qualsiasi momento questa opzione può essere attivata anche se, in questo momento, la sensazione che far scattare il prolungamento non sia una priorità è piuttosto forte.

La necessità primaria per il Napoli è quella di comprendere quali saranno i piani tecnici per la prossima stagione e per quelle a venire e di conseguenza ci sarà anche spazio e modo per capire che tipo di attivazione ci dovrà essere per la clausola di Mertens.