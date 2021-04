Calciomercato Juventus, intervista al fratello di Moise Kean sul futuro dell’attaccante ora al Psg: gli scenari

E’ la stagione della consacrazione per Moise Kean, che al Psg sta sprigionando tutto il suo potenziale. Annata da 18 gol complessivi per il giovane attaccante italiano, in prestito ai francesi ma ancora di proprietà dell’Everton e tornato nei pensieri della Juventus. Del suo futuro, ha parlato il fratello Giovanni, giocatore di Eccellenza nel Termoli, in una lunga intervista a ‘Tuttosport’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, cavalli di ritorno in Serie A | Kean e Pogba incendiano il mercato

Calciomercato Juventus, il fratello di Kean: “I bianconeri come una famiglia per lui, ma sta bene al Psg”

“Il vero Moise è quello di quest’anno – spiega – E con il Psg può togliersi tante soddisfazioni. Gioca con Mbappe e Neymar, sembra la playstation ma è tutto vero. Non era scontato si rialzasse dopo la delusione all’Inghilterra, è ancora solo al 70% del suo potenziale. Siamo felici che la Juve ci stia ripensando, ai bianconeri quest’anno avrebbe fatto comodo ma non c’è nessuna rivalsa. I bianconeri sono come una famiglia per lui. Io mi auguro che torni, ma lui si trova benissimo al Psg. Lo vedo meglio al fianco di Mbappe e Neymar che di Cristiano Ronaldo. Lui e Raiola al momento opportuno prenderanno la decisione opportuna, mi sembra difficile che torni all’Everton”.