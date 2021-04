L’Inter potrebbe avere la meglio sulla Juventus: il terzino pronto a firmare un quadriennale con i nerazzurri, c’è il via libera

L’Inter è già proiettata al futuro. La squadra nerazzurra ha un vantaggio rassicurante sul Milan a sette giornate dalle fine e la dirigenza ha chiare quali sono le priorità sul mercato per la prossima stagione. Una riguarda l’out sinistro del centrocampo di Conte: se a destra Hakimi assicura grande qualità, a destra si cerca un esterno che possa garantire un salto di qualità.

Marotta e Ausilio si stanno già muovendo da questo punto di vista e hanno individuato in Emerson Palmieri il nome giusto per fare contento Conte. Il terzino italo-brasiliano è da tempo accostato ai nerazzurri e piace anche alla Juventus. Il suo contratto con il Chelsea scadrà nel 2022 ma finora non sono arrivati segnali per il rinnovo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, via libera per Emerson Palmieri

Se Lampard aveva bloccato la scorsa estate la sua partenza, l’arrivo di Tuchel ha cambiato le priorità ed ora per Emerson Palmieri la cessione sembra l’ipotesi più concreta. Anzi, come si legge su ‘todofichajes.com’, il calciatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento alla corte di Conte.

Palmieri sarebbe desideroso di tornare in Italia e il Chelsea avrebbe dato il via libera all’operazione. Ad attenderlo un contratto di quattro anni con l’Inter.