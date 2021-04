Calciomercato Inter, le big d’Europa all’assalto del baby

Inter, tanti top club europei interessati al giovane attaccante della Primavera, Martin Satriano: piace alle big inglesi, Lipsia e Psg

Arrivato in Italia nel gennaio 2020 dal Nacional, Martin Satriano è uno dei nomi più interessanti del vivaio dell’Inter. Attaccante uruguayano classe 2001, ha già assaggiato l’esperienza della prima squadra, con Antonio Conte che lo ha convocato in occasione del derby contro il Milan. In stagione ha fino ad ora collezionato 6 reti in 16 gare e tanto è bastato per destare l’interesse di grandi top club europei.

Calciomercato Inter, le big d’Europa all’assalto del giovane Satriano

Come infatti riferisce il ‘Daily Mail’, tanti top club europei avrebbero messo gli occhi sul giovane attaccante uruguayano. In primis Chelsea, Arsenal e Manchester City, che seguono con attenzione i progressi del ragazzo, legato comunque all’Inter da un contratto valido sino al 2024. Attaccante in grado di giostrare su tutto il fronte offensivo, Satriano è un giocatore tecnico e fisico, molto gradito dalle compagini inglesi.

Le big di Premier non sono però le sole interessate. Il ragazzo piace anche a Paris Saint-Germain e a Lipsia, sempre vigile sui nuovi talenti del panorama europeo e mondiale. L’Inter ripone grandi speranze nel talentuoso attaccante uruguagio e le considerazioni di Conte nei suoi confronti fanno intuire che il club nerazzurro potrebbe difficilmente lasciar partire il ragazzo, se non in prestito con la possibilità di assaggiare più da vicino il calcio dei grandi e di poter accumulare esperienza.