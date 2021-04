Il calciomercato Milan, alla ricerca di un vice Ibrahimovic, trova il Sì di Scamacca, talento del Sassuolo ma in prestito al Genoa

Gianluca Scamacca dice sì al Milan. Non lo fa esplicitamente ma lo fa intendere rispondendo alle domande sul suo futuro. Il talento del Sassuolo ma in prestito al Genoa piace molto ai rossoneri, che potrebbero contenderlo alla Juventus già dalla prossima estate. La prospettva di fare da alternativa a Ibrahimovic, del resto, non spaventa lo stesso Scamacca: “Un giovane deve giocare il più possibile, rubando i segreti. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Mi danno di qua e di là? Non mi disturba, anzi. Per me è uno stimolo. Gioco in Serie A, il sogno di una vita: vedo soltanto cose belle”.

Calciomercato Milan, Scamacca nel mirino: parla l’attaccante

Scamacca ha proseguito il suo discorso: “Dicono che sono una testa matta perché sono tutto tatuato. Che sono arrogante perché a 16 anni ho lasciato la Roma per andare a giocare in Olanda al Psv. Qualcuno mi bolla addirittura come cattivo perché in campo mi trasformo: per arrivare al risultato sono disposto a tutto, da una corsa in più al picchiare, tra virgolette, l’avversario”.