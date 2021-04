Il nome di Icardi torna ad essere accostato alla Juventus: possibile uno scambio a sorpresa con il Psg

Riecco Icardi. Il nome dell’attaccante argentino è tornato di moda per la Juventus. Non è un segreto che i bianconeri interverranno per rinforzare il reparto avanzato nel calciomercato estivo. Una necessità che si è palesata già quest’anno quando il lungo infortunio di Dybala ha costretto Pirlo a puntare esclusivamente su Ronaldo e Morata. Al di là di quel che accadrà con l’attuale trio di attacco, un acquisto in avanti sarà necessario e uno dei nomi che è circolato più di frequente è proprio quello dell’argentino del Psg. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Campi: “Scambio Icardi-Arthur”

A questo proposito si è fatto largo il possibile scambio tra Icardi e Dybala. Un’idea che non trova d’accordo Graziano Campi che a ‘Top Calcio 24’ vede come possibile un’altra possibile trattativa: “Più che uno scambio con Dybala, credo che la Juventus possa scambiare Arthur per Icardi. In questo modo verrebbero risparmiati anche i milioni per il riscatto di Morata“. Una nuova idea quindi per il mercato bianconero, fermo restando quanto raccontato da Calciomercato.it sulla volontà di Icardi di restare al Psg.