Situazione complessa quella di Romagnoli al Milan che è finito indietro nelle gerarchie. Intanto dalla Spagna rilanciano l’interesse del Barcellona

Il futuro di Alessio Romagnoli al Milan è più in bilico che mai. Il capitano rossonero, tra problemi fisici ed un rendimento non sempre all’altezza, è finito indietro nelle preferenze di Stefano Pioli, che sta puntando forte su Kjaer e Tomori al centro della difesa. A mescolare ulteriormente le carte c’è un contratto in scadenza 2022, che sembra ben lontano dall’essere rinnovato, e che potrebbe così portare ad un addio anticipato per evitare di perdere il ragazzo a parametro zero. In questo contesto di nubi e incertezze si pone anche la figura di Mino Raiola, che potrebbe lavorare su nuovi fronti in vista di una prossima destinazione senza rinnovo in rossonero.

Calciomercato Milan, il Barcellona pensa anche a Romagnoli: affare in difesa

Allo stato attuale delle cose appare complesso pensare ad una permanenza di Romagnoli a San Siro, motivo per cui dalla Spagna rilanciano l’ipotesi relativa al Barcellona. Il club catalano secondo quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’, è sempre a caccia di un centrale difensivo mancino per andare a rimpiazzare Umtiti, sulla lista dei partenti. Al di là del giovane Eric Garcia, che dovrebbe rimpolpare il reparto, il Barça proverà quindi anche a prelevare un difensore di piede sinistro che possa alternarsi con Lenglet. Il quotidiano iberico stila una lista di tre profili tra cui spicca proprio Romagnoli, ad un anno dalla scadenza senza rinnovo, che appare principalmente come una possibile mossa di Raiola.

Le alternative al milanista sono Lisandro Martinez, 23enne argentino che milita nell’Ajax, e Marcos Senesi, altro argentino che milita in Eredivisie con la casacca del Feyenoord.