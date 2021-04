Il futuro di Zinedine Zidane è tutto da scrivere. Dalla Spagna continuano a riportare la possibilità di un addio al termine della stagione. Il contratto del francese, che piace alla Juventus, scade nel 2022

Non è chiaro quale sarà il futuro di Zinedine Zidane. Il tecnico francese è in corsa per centrare il doppio titolo: ha portato il suo Real Madrid in semifinale di Champions League ed è ad un solo punto dalla vetta della Liga, occupata dai cugini dell’Atletico, nonostante un inizio di stagione complicato.

Dalla Spagna continuano ad arrivare voci contrastanti in merito al futuro di Zidane: ‘El Confidencial’, riporta che i rapporti tra il tecnico e Florentino Perez sono quasi inesistenti, solamente professionali ma il presidente dei Blancos è consapevole del fatto che senza il francese sarebbe complicato mettere a segno il grande colpo Mbappe.

Vi abbiamo parlato della possibilità che Zidane decida di lasciare, soprattutto se dovesse arrivare la vittoria di un trofeo. Il tecnico non ha gradito la gestione dei rinnovi di Lucas Vazquez e Sergio Ramos, pedine fondamentali del suo scacchiere. Le prossime settimane serviranno a fare chiarezza, anche perché il tecnico ha comunque un accordo con il Real fino al 30 giugno 2022.

A monitorare la situazione con attenzione è anche la Juventus. Zidane, nei giorni scorsi, in un’intervista non ha chiuso la porta ad un futuro in bianconero e non è un segreto che Agnelli lo stimi particolarmente. D’altronde il futuro di Pirlo, nonostante le smentite che arrivano da Torino, resta tutto da scrivere. Se ci dovesse essere l’opportunità Zidane, tutto potrebbe davvero cambiare, a prescindere dalla qualificazione in Champions League.