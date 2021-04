Arriva una nuova smentita da parte del gruppo LVMH in merito ad una possibile acquisizione del Milan. L’annuncio di Antonio Belloni

Nei mesi scorsi, soprattutto prima della pandemia, si è parlato con insistenza e in diverse circostanze di un eventuale passaggio di consegne del Milan tra le mani del Gruppo Lvmh, il quale però a più riprese ha smentito tale ipotesi. L’ultimo capitolo della saga si è consumato a margine del Merger & Acquisition Summit organizzato dal ‘Sole 24 ore’, nel quale è intervenuto anche Antonio Belloni, direttore generale dello stesso Lvmh. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, s’infiamma il duello con la Roma per Belotti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio

Calciomercato Milan, cessione del club: arriva la nuova smentita del Gruppo Lvmh

Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo Lvmh ha prontamente chiuso di nuovo il capitolo Milan: “Per quanto riguarda il Milan non abbiamo nessun interesse per questa questione. Mi sono esaurito nel smentire su questa operazione che ha attratto più interesse di tutte le altre che abbiamo fatto… Poi sono juventino e dovrei dimettermi!”.

Lo stesso Belloni, in merito alle altre operazioni di rilievo del gruppo, ha aggiunto: “In Lvmh abbiamo tanto da fare, vista anche la maxi operazione Tiffany. Ma siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità”. Nonostante la ricerca costante di nuove strade ed opportunità, almeno stando alle parole del direttore generale Belloni, non sembra proprio esserci spazio per il Milan, che periodicamente viene accostato ad un eventuale cessione del club proprio al gruppo Lvmh.