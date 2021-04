Il Milan spara alto per uno dei suoi calciatori: per l’addio serve un’offerta da quaranta milioni di euro, i dettagli

Uno sprint per la Champions. Il Milan è chiamato al rush finale per difendere il secondo posto in classifica e la qualificazione alla prossima edizione della competizione europea. Un obiettivo fondamentale per Pioli e per i piani futuri della società. Anche da questo dipenderanno le possibilità di far chiudere in maniera positiva le trattative per il rinnovo di Calhanoglu e Donnarumma, ad esempio, ma anche le strategie in entrata e in uscita nella prossima sessione di calciomercato.

Dovrà arrivare, ad esempio, un altro attaccante che possa affiancare o sostituire Ibrahimovic e i nomi non mancano, a partire da Belotti e Vlahovic. Ma anche in uscita potrà succedere qualcosa: dalla Spagna si parla di una possibile cessione di Leao e del prezzo già fissato dalla società. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT Juventus, Szczesny-Donnarumma: spunta l’intreccio clamoroso!

Calciomercato Milan, addio Leao: servono 40 milioni

L’attaccante portoghese ha mostrato importanti segnali di crescita in questa stagione. Questo potrebbe spingere diverse società a farsi avanti per lui, ma tutte si troveranno di fronte una valutazione importante.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il Milan per Leao vorrebbe 40 milioni di euro. Cifra decisamente alta di questi periodi ma che i rossoneri potrebbero sfruttare per esempio per andare all’assalto di Vlahovic.