Il Real Madrid insiste per Mbappe che potrebbe arrivare in Spagna anche con l’addio di Zidane, sempre nei desideri della Juventus in caso di divorzio con Pirlo

Il Real Madrid è deciso a portare a Valdebebas un colpo di spessore assoluto la prossima estate per rinforzare il proprio reparto offensivo. Florentino Perez punta uno tra Haaland e Mbappe, mettendo in stand-by almeno per il momento un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo nonostante le aperture dell’attuale numero 7 della Juventus.

Juventus, Mbappe al Real anche con l’addio di Zidane

Viste le difficoltà per liberare subito Haaland dal Borussia Dortmund, il presidente del Real sarebbe deciso a sferrare l’assalto per Kylian Mbappe, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il Paris Saint-Germain. Intesa che attualmente sembra lontana, con il fuoriclasse francese in scadenza nel giugno 2022. In Spagna, precisamente come riporta il ‘Chiringuito TV’, sarà l’ex Monaco il grande colpo dei ‘Blancos’ nel mercato estivo: “Mbappe giocherà nel Real Madrid la prossima stagione – rivela il giornalista Pedrerol – Ha deciso di non accettare la proposta di rinnovo dal PSG e si aspetta che il club fissi un prezzo ragionevole per la sua cessione”.

Oltre a Pedrerol, anche il collega Inda ha aggiunto durante la trasmissione: “Mbappe arriverà al Real anche senza la presenza di Zidane in panchina“. Sono settimane decisive anche per il tecnico transalpino sulla panchina del Real Madrid, con la Juve attenta agli scenari su ‘Zizou’ in caso di divorzio con Pirlo a fine stagione.