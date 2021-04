Crolla la quota del trasferimento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il portoghese è disposto a tagliarsi lo stipendio ma ad oggi resta ancora più probabile una sua permanenza alla Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tutto da scrivere. Come vi abbiamo raccontato, il portoghese vorrebbe fare ritorno al Real Madrid. Il calciatore ha voglia di continuare a vincere e il timore di non poterlo fare con la maglia della Juventus è tanto. La stagione che sta per concludersi vede i bianconeri lottare per un piazzamento in Champions League, davvero troppo poco per le ambizioni di un campione come Ronaldo.

CR7 è pronto così a cambiare aria la prossima estate ma dalla Capitale spagnola non sono arrivati ancora segnali positivi. Florentino Perez è intenzionato ad allestire una grande squadra ma in cima alla lista della spesa ci sono i nomi di Mbappe e Haaland. Cristiano Ronaldo, riporta AS, sarebbe anche disposto a tagliarsi lo stipendio – attualmente percepisce circa 30 milioni di euro netti – per giocare ancora con Benzema. Il portoghese è dunque in attesa di notizie ma è consapevole che per lasciare l’Italia, la Juventus vorrò incassare almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino e non sarà certo facile.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: le quote dell’addio

Nonostante non ci sia stata un’apertura reale del Real Madrid, le possibilità di vedere Ronaldo nel capoluogo spagnolo sono cresciute negli ultimi giorni. Non è un caso che il ritorno ai blancos del portoghese è adesso pagato 3,75 volte la posta e a metà marzo, come riporta agimeg.it, era dato a 6,00. Va detto, però, come la quota più bassa è quella che vuole Ronaldo ancora a Torino. Il passaggio a Manchester United e Psg è invece dato a 9; il trasferimento in MLS a 12.