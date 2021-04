La Juventus deve rinforzare l’attacco: dai bianconeri è arrivata l’offerta di un biennale milionario per il bomber

Un attaccante (almeno) per la Juventus. I bianconeri non sanno ancora se parteciperanno alla prossima Champions League, né se nella rosa del prossimo anno ci saranno Ronaldo, Dybala e Morata. Ciò che sa però Paratici è che questa estate dovrà acquistare almeno un attaccante di alto livello per la squadra. Per questo la caccia è già partita e sono diversi i nomi accostati ai bianconeri. Tra questi c’è anche Sergio Aguero che a fine stagione lascerà il Manchester City a zero. Il Kun potrebbe sia andare ad affiancare Ronaldo, qualora il portoghese restasse a Torino, sia rappresentare un profilo di esperienza e qualità per sostituirlo in caso di cessione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, biennale per Aguero: l’offerta bianconera

Un affare sicuramente non semplice visto la folta concorrenza. Su Aguero c’è, infatti, il Barcellona e si è parlato della presenza dell’agente dell’attaccante in Catalogna. Di certo le prossime settimane saranno decisive e i blaugrana possono contare anche sull’amicizia con Lionel Messi.

La Juventus però, secondo quanto riporta ‘sport.es’, si sarebbe portata avanti, presentando un’offerta importante ad Aguero. La società bianconera avrebbe proposto all’attaccante argentino un precontratto biennale da quasi 10 milioni di euro a stagione, sfruttando anche il decreto crescita. Una proposta alla quale il giocatore ora dovrà dare una risposta, in attesa che Barcellona o qualche altra big europea facciano le loro proposte.