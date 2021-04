Il Kun Aguero è uno dei nomi caldi del calciomercato dopo il suo addio al Manchester City: incontro con l’agente arrivato in città

Sergio Aguero è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. In scadenza di contratto con il Manchester City, il ‘Kun’ ha deciso di non rinnovare e lasciare il club inglese. Chi lo vorrà, quindi, potrà averlo senza pagare il prezzo del cartellino: nonostante i 32 anni e qualche acciacco manifestato nelle ultime stagioni, l’argentino resta un attaccante di livello mondiale e non sorprende quindi che il suo nome attiri l’attenzione dei più grandi club europei. Ci pensa ad esempio la Juventus che nella prossima estate potrebbe essere chiamata ad una rivoluzione totale del proprio attacco.

Da Ronaldo a Dybala, passando per Morata, non c’è certezza sulla permanenza di nessuno dei tre attaccanti attualmente in rosa. Al di là del loro futuro, la cosa sicura è che Paratici dovrà assicurare a Pirlo (o a chi siederà in panchina) almeno un nuovo attaccante per coprire il ‘buco’ di questa stagione. Aguero è uno dei nomi spendibili ma le notizie che arrivano dalla Spagna potrebbero raffreddare la pista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, l’agente di Aguero a Barcellona

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito’, infatti, l’agente di Aguero sarebbe a Barcellona. I blaugrana sono una delle società interessate all’attaccante argentino. Il suo arrivo accontenterebbe Lionel Messi, molto legato al ‘Kun’ e garantirebbe un rinforzo in un reparto che potrebbe vedere la partenza di Griezmann.

Proprio il legame tra Messi e Aguero, rende l’ipotesi Barcellona la più concreta ma c’è da ricordare che anche la ‘Pulce’ è in scadenza di contratto e l’idea che possa lasciare il club blaugrana non è tramontata.