Calciomercato Juventus, Agnelli ha deciso

Il futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus non è ancora sicuro, da Torino arrivano novità: “Agnelli ha già visto più volte Allegri”

L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, la sua prima nel ruolo di allenatore, potrebbe terminare dopo una sola stagione. La delusione causata dall’eliminazione in Champions League subita per mano del Porto non è ancora passata a Torino e, in caso di mancato quarto posto, l’addio sarebbe certo. Il giornalista ed esperto di mercato Luca Fausto Momblano, in diretta su ‘Juventibus’, ha rivelato: “Ci sono movimenti interni alla Juventus che mettono becco su allenatori. Questo mi fa pensare che una parte della dirigenza sia già un po’ oltre Pirlo”. Il destino del tecnico bresciano, quindi, rischia di essere già segnato. Riguardo al suo successore, poi, da Torino arrivano altre novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Momblano: “Continui contatti con Allegri”

Il destino della panchina della Juventus è ancora tutto da scrivere in vista della prossima stagione. Luca Momblano, al riguardo, ha rivelato: “Pirlo rimane al 29,9%”. Una percentuale giustificata dai contatti con il possibile successore. “Sono giorni e settimane decisive per Massimiliano Allegri, che tra un mese e mezzo allenerà già la sua prossima squadra. Mi risulta che si sia visto più di una volta con il presidente Agnelli e che abbia già sentito alcuni giocatori della Juventus”. Un segnale chiaro di quella che potrebbe essere la direzione presa dalla società piemontese in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Roma, incontro con Allegri: corsa sulla Juventus

Sul tecnico livornese, poi, Momblano ha confermato anche quanto raccontato da Calciomercato.it in questi ultimi mesi. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di ‘Tele Radio Stereo’, ha dichiarato: “Circa un mese e mezzo fa, fonti accreditate hanno parlato di un’offerta della Roma per Allegri. L’opzione Roma non è inesistente, è stata una scelta scientifica di non metterlo in studio in tv insieme a Fonseca. Bisogna valutare anche le panchine internazionali, anche se lui non ha tantissima voglia di lavorare all’estero. Sulla Juventus, il riavvicinamento è stato forte ma da qui a dire che sia fatta ce ne corre. Credo chieda delle garanzie tecniche che non so se la Juve sia in grado di soddisfare”. Su queste pagine, poi, vi abbiamo raccontato come l’intreccio per Allegri coinvolga anche il Napoli, per un valzer di panchine che si appresta ad essere importante in Serie A.