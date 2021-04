Zaniolo, altro step verso il rientro: da oggi in gruppo con la Primavera

Zaniolo non è pronto per forzare in maniera decisiva, il Covid lo ha rallentato parecchio e per rivederlo con la prima squadra della Roma servirà ancora un mese

Nicoló Zaniolo mette un altro mattoncino sulla strada verso il rientro. In questi giorni l’ufficialità del no alla partecipazione agli Europei, una tegola che il giocatore ha dovuto smaltire riversando la sua carica in campo. Non è ancora pronto per forzare in maniera decisiva, il Covid lo ha rallentato parecchio e per rivederlo con la prima squadra servirà ancora un mese. Per questo da oggi la tabella di marcia prevederà gli allenamenti in gruppo con la Primavera di Alberto De Rossi, ma sempre con prudenza.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, Fonseca via da Roma. Gradimento per un altro club di A

Roma, conferme su Zaniolo: l’obiettivo è il Mondiale

Come vi avevamo anticipato, nei prossimi giorni Zaniolo eviterà ancora i contrasti, e alternerà il lavoro con i compagni a delle sedute individuali. L’unico obiettivo è ormai quello di non lasciare nulla al caso, non avendo particolari date in testa. Archiviato l’Europeo, il talento della Roma continuerà a prendersela con calma, puntando magari a qualche minuto prima della fine del campionato. Il vero obiettivo sarà quello di ripartire al massimo dalla preparazione estiva nell’anno che porterà al Mondiale in Qatar.