Anche con la Roma in Champions, Fonseca lascerà la Capitale: nessun contatto con il Napoli, ma l’ipotesi affascina il portoghese

Negli ultimi tempi, il nome di Paulo Fonseca è stato più volte accostato alla panchina del Napoli. Non si tratta neppure della prima circostanza: il tecnico lusitano, già ai tempi dello Shakhtar, era entrato nei radar partenopei.

Aurelio De Laurentiis sta riflettendo da tempo sulla successione a Rino Gattuso: l’idea di una prima fascia di allenatori da contattare in caso di Champions ed una seconda in caso di Europa League resta concreta, così come raccontato anche dalla nostra redazione negli ultimi giorni.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ad oggi la situazione legata a Paulo Fonseca resta fluida. Anche in caso di Champions, non c’è l’intenzione da parte del trainer portoghese di restare a Roma. Logorato dall’ambiente, dalle vicissitudini societarie, Fonseca (come dimostrato anche dalle parole in conferenza stampa) non è intenzionato a prolungare in giallorosso. Quindi, sponda Fonseca potrebbe esserci la volontà, anche in caso di UCL, di non esercitare il rinnovo automatico, come previsto dal contratto. Senza Champions, l’addio sarà scontato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Napoli-Fonseca: i presupposti ci sono. Palla a De Laurentiis

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento il gradimento di Aurelio De Laurentiis per la figura di Fonseca non si è tradotto in un contatto diretto tra le parti. L’entourage del tecnico ha ricevuto tre forti interessamenti: uno dalla Ligue 1 ed altri due da formazioni di fascia alta di Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, missione in Olanda per l’assistito di Raiola

La priorità di Fonseca, però, è quella di restare in Italia: vuol continuare il percorso e l’ipotesi Napoli è affascinante, stimolante. Inoltre, il percorso romano ha rafforzato l’allenatore, andando oltre il solo punto di vista tattico. A fronte di un approccio del Napoli, anche senza Champions, per Fonseca l’idea azzurra potrebbe assumere i contorni della sfida da voler vincere, partendo da un organico che, per qualità tecniche, è molto apprezzato dall’allenatore portoghese.