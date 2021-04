Il Milan vince ma non è un pomeriggio felice per Zlatan Ibrahimovic, espulso a metà ripresa. A margine della partita non sono inoltre mancate considerazioni forti nei suoi confronti

Pomeriggio ricchissimo di emozioni quello tra Parma e Milan che ha visto i rossoneri andare prima avanti agevolmente di due gol nel primo tempo, per poi complicarsi la vita nella ripresa. Nel secondo tempo la possibile svolta arriva con l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic, che ha preceduto di pochi minuti l’1-2 di Gagliolo che ha acceso il finale di partita, poi richiusa da Leao. Protagonista in negativo l’attaccante svedese, a secco di gol e gravato da un pesante cartellino rosso che potrebbe avere conseguenze anche sulle prossime sfide.

Prima del calcio d’inizio in merito proprio a Ibrahimovic, Paolo Maldini ha parlato di un rinnovo più vicino, mentre Vito Elia a ‘Top Calcio 24’ non ha risparmiato critiche qualora i rossoneri non dovessero arrivare in Champions: “Se il Milan non entra in Champions, allora Ibrahimovic non è servito a niente. Ha fatto bene e tutti hanno reso meglio grazie a lui, ma deve finire il lavoro, sennò è tutto inutile. Il cartonato di Ibra a casa Milan io non ce lo metto”.