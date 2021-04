Paolo Maldini commenta la situazione di Ibrahimovic e di Mandzukic, commentando la situazione dei rinnovi contrattuali in casa rossonera

Torna in campo Mandzukic, dopo un periodo fuori nella speranza di trovare la continuità per le ultime partite di campionato. Paolo Maldini ha commentato in questo modo la situazione dell’attaccante ex Juventus, acquistato a gennaio come rinforzo per il reparto offensivo di Pioli: “È dispiaciuto perché sperava di essere in una condizione diversa, di non farsi male, ma sapevamo che c’era questo rischio. È stato molto tempo fermo e anche se lui si sente molto forte è fisiologico”.

I rinnovi contrattuali viaggiano sui biennali e i triennali, non più sui quinquennali, con giocatori che non vogliono più legarsi a vita a un club. Come la vive Maldini: “Sono scelte e che porta avanti nel tempo. Tante volte ha dato soddisfazione, a me ne ha date tante, per dire, tante altre volte no: è una cosa personale, non sono qui per giudicare. Uso quello che mi mette a disposizione il club, anche in base alla costruzione del club. Ti posso parlare della situazione di Ibrahimovic: mancano pochi dettagli, quindi siamo vicinissimi al rinnovo”.