Calciomercato Milan, Maldini al lavoro sul futuro | Occhi su Pessina

Il Milan continua a lavorare sul futuro, anche sul mercato: Maldini sarebbe pronto a muoversi con l’Atalanta per arrivare a Pessina

I recuperi di Serie A, con le vittorie di Inter e Juventus, mettono maggiore pressione ai rossoneri. I nerazzurri hanno, di fatto, chiuso i discorsi per lo scudetto, mentre i bianconeri sono tornati sotto e la corsa alla prossima Champions League rischia di risucchiare anche il Milan. In questo finale di stagione il club meneghino dovrà mantenere alto il livello di concentrazione, per evitare di far sfumare un anno e mezzo di lavoro di Stefano Pioli. Riuscire a centrale la qualificazione alla prossima Champions, infatti, era il grande obiettivo stagionale e darebbe maggiore ossigeno anche alle casse della società.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Milan, ultimatum a Donnarumma | Una big sullo sfondo: strategia Raiola

Con gli introiti garantiti dalla partecipazione alla massima competizione europea, poi, Maldini e Massaro potranno continuare il processo di rinnovamento della rosa. Un processo che negli ultimi anni sta dando grandi soddisfazioni al Milan, dimostrando che quella intrapresa è la strada giusta. Per la prossima stagione, inoltre, la società rossonera potrebbe tornare a mettere le mani su uno dei migliori talenti emergenti della Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, occhi su Pessina | Maldini ha una corsia preferenziale

Il Milan in questi anni non ha mai perso di vista Matteo Pessina, cresciuto nel vivaio rossonero ed ora definitivamente fiorito con l’Atalanta di Gasperini. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, il club meneghino può vantare il 50% della futura rivendita del 23enne della ‘Dea’. Inoltre, Pessina in estate entrerà nel suo ultimo anno di contratto con i bergamaschi, andando in scadenza il 30 giugno 2022 ed è valutato intorno ai 15 milioni di euro. Maldini, forte del 50% sulla futura rivendita, potrebbe affondare il colpo con l’Atalanta e riportare il giocatore alla base. Pessina, attualmente positivo al Covid-19, non ha mai giocato una partita ufficiale con il Milan: ora, però, è entrato anche nel giro della Nazionale ed ha dimostrato il proprio valore sul campo. L’erede di Calhanoglu in rossonero, quindi, potrebbe essere proprio il trequartista di Monza: colpo low cost, ma di grande qualità.