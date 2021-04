Calciomercato Milan, l'attacco | "Donnarumma non baci la maglia"

Attacco nei confronti di Gianluigi Donnarumma per la lunga ed estenuante trattativa per il rinnovo con il Milan

Sta tenendo banco in casa Milan il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il dt Maldini ha annunciato il raggiungimento dell’accordo per quello di Ibrahimovic, prima del match col Parma. Ma quello del portiere italiano tarda ad arrivare, anche perché trattare col suo agente Raiola non è affatto semplice. Proprio di questo ha parlato Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero.

Milan, Costacurta contro Donnarumma

L’ex difensore del Milan Costacurta ha detto la sua ai microfoni di ‘Sky Sport‘ sulla trattativa del rinnovo di Donnarumma. Di seguito, le sue parole: “Anche noi avevamo procuratori molto bravi, e abbiamo deciso di restare al Milan senza fronzoli. Abbiamo guadagnato meno di quanto potevamo, ma siamo rimasti. Non mi sta piacendo il comportamento di Raiola”. Poi, il dubbio: “Ma è il comportamento di Raiola o di Donnarumma? Bacia la maglia… ma perché bacia la maglia? Forse in questo periodo sei innamorato, ma poi bacerai quella dopo? Preferirei meno baci e più dimostrazioni. Non riesco a entrare nella sua testa”. Parole chiare, che mettono in evidenza il pensiero dell’opinionista su questa telenovela di mercato.