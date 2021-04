Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina si avvicina sempre di più, con la Roma che lo sogna da mesi e continua il corteggiamento

Paulo Fonseca e la Roma, due strade che sono destinate ormai a dividersi. L’ennesimo stop nella corsa Champions League rischia seriamente di mettere la parola fine sul cammino dei giallorossi verso il quarto posto. E ora l’obiettivo principale sembra ormai l’Europa League, con il doppio confronto contro l’Ajax che sicuramente non è il più semplice degli scogli da superare. Intanto la dirigenza pensa già al prossimo allenatore, con Allegri e Sarri che restano in cima alla lista. Con una netta preferenza per l’ex Juve e Milan.

Da mesi vi raccontiamo dei contatti tra la società capitolina e l’allenatore livornese. Oggi anche ‘Il Romanista’ parla della telefonata di ottobre ormai assodata e di un altro contatto avvenuto una decina di giorni fa. Tra le richieste di Allegri ci sarebbe anche la conferma di Dzeko, l’acquisto di due-tre giocatori (di cui un centrocampista), uno staff scelto da lui e ovviamente un ingaggio da circa 5 milioni. Per ora, però, nessuna decisione o accordo – nonostante il gradimento – in quanto in ballo per Allegri c’è anche la questione Juventus.

Poi c’è il capitolo Sarri, per cui però – secondo il portale – ci sarebbero stati dei contatti indiretti, non approfonditi e confermati ufficialmente dall’entourage (a differenza di quanto accaduto con Allegri), che sottolinea come la Roma abbia ormai scelto proprio Allegri. Nonostante tutto, a Sarri l’opzione giallorossa – come anche noi vi abbiamo già raccontato – piace molto. In caso bisognerebbe attendere il via libera della Juventus, con cui è ancora sotto contratto.