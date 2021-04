Nella conferenza stampa prima del Napoli, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato dell’incontro tra Agnelli e Allegri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha confermato l’incontro tra Andrea AgAllegrinelli e Massimiliano : “Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo incontro. La trovo una cosa normale, come se io andassi a cena con Maldini e poi il giorno dopo si scrive che vado ad allenare il Milan. C’è un’amicizia dietro tutto questo”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT | Intreccio Juve-Roma:all in su Allegri e Sarri

Sul suo futuro in bilico, il tecnico bianconero è chiaro: “Sento la fiducia della squadra. Lavoro per far bene, per vincere partite. Dipende da me e dai risultati. Non ho mai avvertito la sfiducia della società. Incontri e confronti costruttivi, non per capire se avessero la fiducia nei miei confronti”.