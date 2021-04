Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: la mossa a sorpresa

Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: dalla Spagna spunta una ipotesi inattesa sul futuro dell’allenatore bianconero

Spalle al muro. La Juventus si gioca quasi tutta la stagione, domani sera, nello scontro diretto contro il Napoli per difendere il quarto posto. Uno scenario imprevedibile alla vigilia del campionato ma anche solo qualche settimana fa. Il progetto bianconero di Pirlo non è mai riuscito a decollare e di recente sono arrivate delusioni in serie che hanno aperto crepe e dubbi sull’operato del tecnico. L’eliminazione dalla Champions, la corsa scudetto sfumata, la gestione del gruppo e dello spogliatoio inchiodano l’allenatore alle sue responsabilità. Al punto che, dalla Spagna, arrivano rumours su una decisione che sarebbe stata già presa da parte della dirigenza.

Calciomercato Juventus, esonero Pirlo già deciso: conto alla rovescia per Allegri

Secondo ‘Don Balon’, la società starebbe preparando a breve l’esonero di Pirlo, a prescindere da quale sarà il risultato del match contro il Napoli. In caso di sconfitta con gli azzurri, l’allenatore salterebbe immediatamente, ma anche con un risultato positivo avrebbe i giorni contati. L’intenzione sarebbe quella di richiamare subito Massimiliano Allegri, senza aspettare la fine della stagione. Il ritorno del livornese avrebbe una finalità in particolare. Quella di convincere Cristiano Ronaldo a restare e rinnovare il suo contratto al termine della stagione, per rilanciare le ambizioni bianconere ad altissimo livello. Il tecnico dei cinque scudetti di fila sarebbe l’unico nome in grado di trattenere CR7, considerando che Zidane molto difficilmente si muoverà dal Real Madrid, stando alle ultime informazioni.