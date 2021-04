Calciomercato Juventus, colpo da 15 milioni | Clausola abbattuta

Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di un affare: giovane talento di prospettiva che può arrivare a costo di saldo

L’obiettivo della Juventus, ora più che mai, è quello di ricostruire dalle fondamenta per ripartire con un nuovo ciclo. In campo, la squadra dovrà dare il massimo per non mettere a repentaglio anche il piazzamento Champions, improvvisamente a rischio dopo gli ultimi risultati deludenti. Fuori dal campo, Paratici continua a muoversi per proseguire nel processo di rinnovamento della rosa, con giocatori di talento e di prospettiva.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il top player rifiuta la Serie A!

Calciomercato Juventus, Menino arriva con lo sconto: le cifre

Uno dei profili più caldi è quello di Gabriel Menino, 20enne brasiliano del Palmeiras. Centrocampista, con la possibilità di essere utilizzato come jolly anche sulla fascia destra in chiave difensiva, è un giocatore su cui si sono scatenati gli appetiti non solo bianconeri, ma anche quelli di altri club importanti. Il ‘Mundo Deportivo’ scrive dell’interessamento di Chelsea e Tottenham, ma secondo ‘UOL’, in Brasile, in corsa c’è anche l’Atletico Madrid. Dal Sudamerica, oltretutto, arrivano informazioni secondo cui il colpo potrebbe avvenire a cifre davvero alla portata. La clausola di Menino in realtà sarebbe di 60 milioni di euro, ma le difficoltà economiche del club brasiliano potrebbero far sì che la richiesta possa abbassarsi fino a 15 milioni di euro.