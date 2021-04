Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo importante per i bianconeri: il calciatore non intende trasferirsi in Serie A

L’annata della Juventus sta prendendo, nelle ultime settimane, una piega decisamente negativa. Bianconeri fuori dalla Champions e ora anche dalla corsa scudetto, con addirittura il piazzamento tra le prime quattro e dunque la partecipazione alla principale competizione europea del prossimo anno a forte rischio. Dunque, i campioni d’Italia uscenti puntano a un mercato di alto profilo per rinnovare la rosa e cercare di riscattarsi e tornare subito al top. Il che dipenderà, tra le altre cose, anche dallo stesso piazzamento in campionato, per non far perdere appeal al club. Paratici è già al lavoro per cercare di mettere a segno quei colpi ritenuti fondamentali per rinforzare la squadra, ma la missione non si annuncia facile.

Calciomercato Juventus, Aguero dice no alla Serie A: la sua decisione

Per l’attacco, l’addio di Aguero al Manchester City aveva acceso una speranza nel clan bianconero. Secondo Duncan Castles, giornalista del ‘Times’ intervenuto a ‘Footmercato’, l’argentino non sarebbe tuttavia attratto da una avventura in Serie A. Sul ‘Kun’, avevano manifestato interesse con dei sondaggi anche il Milan e l’Inter, ma per tutte le nostre compagini dovrà dunque rimanere un sogno nel cassetto. Aguero si prenderà un po’ di tempo per decidere del suo futuro, ma a questo punto l’opzione più probabile sembrerebbe quella che porta dritta al Psg. Leonardo avrebbe già fatto pervenire una proposta all’entourage dell’argentino.