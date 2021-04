Milan a caccia di rinforzi per la prossima stagione, dalla Spagna sottolineano l’interesse rossonero per Brozovic dell’Inter

Una stagione da rivelazione e un mercato a caccia di rinforzi per cercare di confermarsi e colmare il gap dai rivali. Il Milan guarda con attenzione ai prossimi impegni, ma anche al mercato. In casa rossonera fremono le discussioni in merito ai rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic, oltre che dei giocatori in scadenza nel 2022, ma il club guarda anche a possibili nuovi acquisti. Da colpi a costo zero a possibili occasioni. E chissà che una di queste occasioni non arrivi dalla Serie A e proprio dagli acerrimi rivali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Maldini pensa a Brozovic

Stando infatti a voci che arrivano dalla Spagna, il Milan starebbe infatti pensando a rafforzare la propria mediana con Marcelo Brozovic, perno dell’Inter di Conte. Anche i nerazzurri infatti devono fare i conti con il discorso rinnovi, tra cui quello del centrocampista ex Dinamo Zagabria. Il croato infatti ha il contratto in scadenza nel 2022 e piace molto a diverse compagini della Liga: Siviglia, Atletico Madrid e Real Betis. Ma Maldini, sottolinea ‘fichajes.net’, starebbe valutando seriamente di puntare su di lui. Obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe quello di inserire all’interno della propria rosa un profilo di grande esperienza internazionale in un reparto ricco di giocatori molto giovani.

Brozovic avrebbe quindi le giuste caratteristiche cercate dal ‘Diavolo’, che potrebbe tentare il colpo in estate e bussare alla porta dei cugini. Il portale spagnolo sottolinea infatti come la permanenza del centrocampista croato nella Milano nerazzurra sia tutt’altro che certa, complice proprio la situazione contrattuale. Conte ritiene il giocatore fondamentale per il proprio gioco: non ha praticamente mai rinunciato a lui, ma ancora non ci sono novità per quanto riguarda il prolungamento del contratto. Per questo motivo Maldini sarebbe pronto a lanciare l’offensiva durante l’estate. Resterebbe però da vedere se il Milan sarebbe in grado di soddisfare le richieste nerazzurre, ma anche se l’Inter sarebbe disposta a cedere il giocatore proprio ai rivali cittadini.