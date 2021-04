Milan e Roma, l’esito del secondo giro di tamponi: le ultime

Buone notizie per Milan e Roma dopo il secondo tampone effettuato dai giocatori di rientro dalla Nazionale italiana. Le ultime

Proseguono i tamponi delle squadre di Serie A ai giocatori rientrati dalle Nazionali, in particolare a quelli azzurri dopo i casi Covid nell’Italia. C’è infatti apprensione in seguito alla positività di Bonucci: nella giornata di ieri Donnarumma è risultato negativo al primo tampone rapido. Oggi è arrivato l’esito del secondo, stavolta molecolare: ancora negativo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sospiro di sollievo, dunque, per il Milan, così come in casa Roma. Anche i giocatori giallorossi sono stati sottoposti ad un secondo tampone, che ha dato per tutti esito negativo. Sorride anche Conte: sono tutti negativi anche gli azzurri rientrati all’Inter.