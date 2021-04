Arrivato in mattinata l’esito sui tamponi molecolari: tutti negativi i giocatori tornati dalle Nazionali compresi Barella, Sensi e Bastoni

Antonio Conte tira un ulteriore sospiro di sollievo. Sono tutti negativi i tamponi al quale sono stati sottoposti ieri i nazionali rientrati a Milano dopo gli impegni con le rispettive selezioni. Il responso sui tamponi è arrivato questa mattina, dopo il test rapido effettuato ieri al rientro ad Appiano Gentile e che aveva dato sempre esito negativo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Tampone negativo quindi per i dieci giocatori impegnati in nazionale: Brozovic e Perisic con la Croazia, Lukaku con il Belgio, Skriniar con la Slovacchia, Radu con la Romania, Hakimi con il Marocco, oltre ai tre italiani Barella, Sensi e Bastoni. Soprattutto sugli azzurri era scattato l’allarme, dopo le positività nella delegazione dell’Italia compresa quella di Bonucci. L’unico che ancora non è guarito dal Covid-19 è D’Ambrosio, con Conte che nei giorni scorsi ha ritrovato Handanovic, Vecino e de Vrij. Oggi altro ciclo di tamponi per il gruppo squadra in vista della trasferta di Bologna, con i risultati che arriveranno nelle prossime ore.