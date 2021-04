Calciomercato Atalanta, tegola Gasperini | Zapata vuole l’addio

Calciomercato Atalanta, a fine stagione si potrebbero separare le strade con Duvan Zapata: il colombiano non vuole il rinnovo

Finale di stagione intenso per l’Atalanta, che vuole centrare la terza qualificazione in Champions consecutiva. I nerazzurri, attualmente al terzo posto in classifica, determinati a raggiungere l’obiettivo, ma ad offuscare l’orizzonte arrivano notizie non positive dal fronte Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, che è stato decisivo nelle ultime stagioni, potrebbe decidere di concludere la sua avventura con il club bergamasco.

Calciomercato Atalanta, Zapata dice addio: si offre in Premier League

Secondo il portale iberico ‘Todofichajes’, infatti, il centravanti non intenderebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023 e nelle sue ultime dichiarazioni ha manifestato interesse per una avventura in Premier League. Dall’Inghilterra, sono numerosi i club che iniziano a pensarci seriamente. A cominciare dall’Arsenal, alle prese con la definizione del futuro di Aubameyang e Lacazette, entrambi in bilico. I ‘Gunners’ non sono però gli unici ad averlo messo nel mirino. Anche Everton, Leicester e Wolverhampton possono iscriversi alla corsa. La richiesta dell’Atalanta rimane piuttosto elevata, intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che però potrebbe essere alla portata delle disponibilità economiche dei club d’Oltremanica.