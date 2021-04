Coppa Italia, UFFICIALE: Atalanta-Juventus si giocherà al Mapei Stadium

La Lega ha ufficializzato la data e la location della finale di Coppa Italia: Atalanta-Juventus si giocherà il 19 maggio al Mapei Stadium

Ora è ufficiale: la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si giocherà il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium. La Lega di Serie A lo ha comunicato tramite una nota ufficiale sul proprio sito. L’AD della Lega Luigi De Siervo ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatto della decisione presa oggi dal Consiglio di Lega per la sede della Finale di Coppa Italia”. Inoltre, ha voluto ringraziare la Regione Emilia-Romagna ed il Presidente Stefano Bonaccini per la “disponibilità e la vicinanza verso lo sport ed il calcio italiano”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Tutto è pronto, quindi, per la grande sfida tra gli orobici ed i bianconeri. Gasperini e Pirlo si daranno battaglia al Mapei Stadium, arena ufficialmente designata, per alzare il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa. In quel caso fu la Juventus a vincere, contro il Napoli di Gattuso. Contro l’Atalanta, però, sarà tutta un’altra musica.