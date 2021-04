Napoli, UFFICIALE: l’esito del tampone di Zielinski

Tampone molecolare negativo per Zielinski. La nota ufficiale del Napoli

Sospiro di sollievo per il Napoli e Gattuso in vista della ripresa del campionato e del doppio impegno ravvicinato contro Crotone e Juventus. C’è apprensione soprattutto per i giocatori rientrati dalle Nazionali, in particolare per quelli italiani e Zielinski dopo i casi Covid nell’Italia e nella Polonia.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agenti Elmas: “Tra i migliori al mondo della sua generazione”. Poi ‘avvisa’ il Napoli

Come comunicato dal club azzurro su Twitter, però, il primo tampone molecolare del centrocampista polacco è risultato negativo: “Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano”.