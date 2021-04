‘Caso’ Dybala-Arthur-McKennie, il giornalista Tony Damascelli si scaglia contro la società nell’intervento radiofonico

In merito al ‘caso’ Dybala-Arthur-Mckennie (in conferenza Pirlo ha annunciato la loro esclusione dal derby), Tony Damascelli chiama in causa la società Juventus nell’intervento in diretta a ‘Radio Radio’.

“Sei legittimato a fare quello che fai – riferendosi alla cena-festa dei tre calciatori bianconeri – anche perché sai che non hai paura. Pure la dirigenza ha avuto eccessi nei comportamenti con il suo presidente e il suo vicepresidente, con quest’ultimo che ha avuto un gesto violento“, ha concluso il giornalista di ‘Tuttosport’ facendo riferimento in questo caso al calcio di Nedved al cartellone pubblicitario dopo l’eliminazione dalla Champions.

In conclusione Damascelli non è stato tenero nemmeno nei confronti di Pirlo :”Lui ‘Maestro’? Per ora è un supplente”.