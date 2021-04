Il reperimento di un attaccante è una delle priorità del calciomercato Juventus e dall’estero arrivano conferme su un promesso sposo

Come se non bastasse la clamorosa sconfitta contro il Benevento, la Juventus si è avvicinata alla doppia sfida contro Torino e Napoli con diverse gatte da pelare. Il Covid ha colpito Bonucci e Demiral, mentre la bravata di Arthur, Dybala e McKennie è stata punita con la mancata convocazione per il derby di domani. Un’emergenza cui Andrea Pirlo avrebbe fatto volentieri a meno e che metterà ancora una volta in evidenza le pecche della rosa bianconera, soprattutto in alcuni settori del campo. Lacune che alla Continassa sperano di poter colmare in vista della prossima stagione. Tra le posizioni maggiormente ricercate c’è anche quella di un nuovo centravanti e in tal senso arrivano indicazioni importanti dalla Francia.

Calciomercato Juventus, Milik lascia il Marsiglia

A rilasciarle è stato ‘L’Equipe’. Il quotidiano ha dedicato la prima pagina odierna al futuro di Milik, vaticinando per l’attaccante polacco un addio quasi scontato, anche grazie alla clausola presente sul suo contratto. Il media transalpino si spinge oltre, parlando di una Juve come destinazione molto probabile dell’ex Napoli, potenziale partner d’attacco di Cristiano Ronaldo. Interpellato sull’argomento in conferenza stampa, Jorge Sampaoli è apparso abbastanza rassegnato sulla questione. “Nel calcio è difficile sapere se questo o quel giocatore rimarrà, un calciatore può sempre essere sedotto da un’altra opportunità. Milik è un grande giocatore a livello internazionale. La decisione spetta a lui. Vorremmo che restasse, ma garantirlo oggi visto il mercato è difficile”. Seguito anche dall’Inter e dalla Roma, l’attaccante polacco ha diverso mercato pure in Inghilterra e Spagna.