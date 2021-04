Juventus, Marchisio ‘punge’ Dybala e Cristiano Ronaldo

In casa Juventus parla alla vigilia del derby col Torino il grande ex Marchisio: stoccata a Dybala e Cristiano Ronaldo

Domani Juventus in campo in un derby contro il Torino molto particolare, momento difficile per i bianconeri che devono riscattarsi nonostante le assenze e per non complicare ulteriormente un’annata già complessa. Parla alla vigilia il grande ex Claudio Marchisio, che alla ‘Gazzetta dello Sport’ presenta la sfida e analizza anche la stagione dei campioni d’Italia in carica, non risparmiando alcune critiche.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo e non solo | Cessioni e cifra choc per la rivoluzione

“La gara la vincerà chi capirà meglio la delicatezza del momento – spiega – Il Toro lo sa già, la Juve lo sta capendo ora. Anche senza il ko col Benevento lo scudetto sarebbe stato molto difficile. Non è stato un problema di personalità quest’anno, non c’è stata alchimia tra allenatore, nuovi e vecchi giocatori. Bisogna farsi un esame di coscienza: deve restare solo chi ha voglia di lottare. Vale anche per Dybala e Cristiano Ronaldo. Il loro valore non si discute, devono rimanere solo se pensano di avere ancora tanto da dare e voglia di vincere. Decideranno i giocatori e la società. Annata fallimentare? Se non si va in Champions sì, ma non bisogna puntare il dito dopo gli ultimi nove anni”.