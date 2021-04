Calciomercato, addio Icardi | Ritorno in Italia: c'è la Roma. Doppia pista

Il futuro di Mauro Icardi è un’incognita. L’attaccante argentino sembra sempre più vicino all’addio al PSG al termine della stagione: i dettagli sulle piste, tra Italia e estero

Mauro Icardi fa sempre discutere in ottica calciomercato. L’attaccante argentino, dopo le ottime stagioni con la maglia dell’Inter, non è riuscito mai realmente a trovare continuità con la maglia del PSG. Tra infortuni e la folta concorrenza in attacco, Maurito ha alternato periodi positivi in zona gol ad altri in cui è necessariamente retrocesso nelle gerarchie.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ora il suo futuro pare decisamente in bilico. Il PSG vuole concentrarsi principalmente sulla permanenza e il rinnovo di Kilyan Mbappé e sull’adeguamento del contratto di Neymar. In quest’ottica, il sacrificio di Icardi pare sempre più concreto e porterebbe nelle casse del club francese una cifra tra i 30 e i 40 milioni per il cartellino del bomber. Ricordiamo che Icardi era stato pagato 50 milioni più 8 di bonus al momento del trasferimento dall’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la società deve cedere | Big in partenza: fissato il prezzo di Lukaku

Calciomercato, futuro Icardi: le piste in Italia tra Roma e Juventus. Ipotesi United

Il futuro di Maurito è, dunque, sempre più in bilico e potrebbe riportare il bomber in Italia. L’entourage del calciatore, infatti, ha già preso contatti con la Roma: un dialogo che potrebbe surriscaldarsi nei prossimi mesi. Occhio anche all’ipotesi Juventus che da mesi resta sullo sfondo e potrebbe decollare presto. I bianconeri restano forti anche su Moise Kean, come vi abbiamo riportato negli ultimi minuti, ma il PSG se dovesse cedere Icardi, cercherebbe di trattenere l’attaccante italiano che bene sta facendo in Ligue 1.

Da considerare, però, che l’argentino ha un ingaggio decisamente alto per i club di Serie A. Per l’argentino, quindi, non è da scartare l’ipotesi estera. Occhio al Manchester United che non sembra intenzionato a trattenere Cavani e potrebbe puntare proprio su Maurito. Un ultimo scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola porta, invece, al possibile addio di Mbappé. Se il francese non dovesse rinnovare, il PSG potrebbe incassare una cifra intorno ai 150 milioni di euro e puntare su Lionel Messi. Tutto diventerebbe possibile, a prescindere dal futuro di Icardi.