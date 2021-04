Calciomercato Juventus, svolta Aguero | Koeman mette il veto sul Kun

La Juventus ha nel mirino Aguero, che si svincolerà a fine stagione dal City: dalla Spagna, intanto, arriva il veto dell’allenatore

La notizia che ha infiammato il mercato in questi giorni è stato il comunicato ufficiale con cui Sergio Aguero ha annunciato che a fine stagione lascerà il Manchester City. L’attaccante che il prossimo giugno spegnerà 33 candeline, nonostante l’età, fa gola a moltissimi grandi club. Con la maglia dei ‘Citizens’ è diventato il miglior marcatore straniero della storia della Premier League, un primato straordinario che fotografa bene la grandezza del ‘Kun’. Fra i club interessati all’ex Atletico Madrid spicca anche la Juventus, soprattutto in caso di addio di Dybala.

L’ultima volta che i bianconeri hanno preso un attaccante argentino dal Manchester City il binomio si è rivelato vincente. Stiamo parlando di Carlitos Tevez, considerato da larghe frange della tifoseria juventina come il miglior numero ’10’ del post Del Piero. Intanto, dalla Spagna arrivano delle indiscrezioni che potrebbero segnare la svolta nel destino di Aguero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, scatto per Aguero | Doppio rifiuto

Nel futuro di Sergio Aguero potrebbe esserci la Serie A e, più nel dettaglio, la Juventus. I bianconeri sembrano essere molto interessati all’attaccante argentino, ma dovranno vedersela anche con la concorrenza di Barcellona e PSG. Secondo quanto rivelato da ‘Diario Gol’, Ronald Koeman avrebbe posto il veto all’arrivo del ‘Kun’ nella capitale catalana. Nonostante il rapporto fraterno con Lionel Messi, che lo accoglierebbe volentieri in blaugrana, il tecnico olandese non vorrebbe un giocatore di 33 anni per rinforzare l’attacco. Koeman sarebbe decisamente più intrigato da Memphis Depay, anche lui sarà svincolato a fine stagione ed è anagraficamente più appetibile dell’argentino.

Questa sarebbe sicuramente una buona notizia per la Juventus, che potrebbe così depennare il Barcellona dalle pretendenti ad Aguero. Come raccontato da ‘El Chiringuito’, poi, ci sarebbero stati dei contatti tra l’Independiente e l’entourage dell’attaccante. Il ‘Kun’ ha esordito nel grande calcio con i ‘Rey de Copas’, ma avrebbe già informato il club di Avellaneda che al momento preferirebbe restare in Europa. Un’altra buona notizia per i bianconeri. La corsa ad Aguero, in ogni caso, è ancora apertissima ed il futuro dell’attaccante del City è ancora tutto da scrivere.