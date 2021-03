Haaland dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund nel prossimo calciomercato estivo. Il bomber norvegese, da tempo nel mirino della Juventus, sembra diretto in Spagna

In vista della prossima stagione la Juventus valuta in maniera concreta l’acquisto di un bomber. Oltre al ‘Kun’ Aguero, il club bianconero pensa anche a Erling Haaland, il talento norvegese che molto probabilmente lascerà il Borussia Dortmund nel prossimo calciomercato estivo e che fu vicino al trasloco a Torino nel gennaio 2020. Il problema è che sul classe 2000 figlio d’arte c’è mezza Europa, con il Real Madrid in netta pole come fanno sapere dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Haaland si avvicina al Real: le ultime dalla Spagna

A proposito di Real e Spagna, ‘Don Diario’ sostiene che l’agente dello scandinavo, vale a dire Mino Raiola abbia ‘promesso’ al club presieduto da Florentino Perez che per il futuro del suo assistito non verrà preso affatto in considerazione il Manchester City. Il motivo è semplice: il potente agente è in pessimi rapporti con Pep Guardiola, fin da quando il tecnico catalano litigò con Zlatan Ibrahimovic facendolo di fatto fuori dall’allora progetto tecnico dei blaugrana.

Per le ‘Merengues’, quindi, un enorme ostacolo in meno verso il cartellino di Haaland, che il Dortmund valuterebbe sui 150 milioni di euro, cioè il doppio rispetto alla clausola di 75 milioni di euro che scatterà a partire del 2022. E la Juve? Ad oggi le possibilità di farsi largo sono davvero risicate, ma nel mercato mai dare nessuno per spacciato…