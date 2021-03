Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista ancora una volta Sergio Aguero. L’argentino dirà addio al Manchester City a fine stagione ed è ingaggiabile a costo zero

“La Juventus si è portata avanti e ha contattato l’entourage vista la notizia dell’addio al Manchester City. Da qui a dire che lo prenderà è difficile, non sappiamo neanche che stagione sarà per la Juve. Certo si porta avanti perché a determinate condizioni, soprattutto in prospettiva di cessioni, si è già mossa per sondare il terreno”. Così Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, nella diretta di CMIT TV di stamattina in merito al possibile approdo di Aguero alla Juventus. Approdo, eventualmente, a costo zero dato che il ‘Kun’, ambito pure da Psg e soprattutto Barcellona, è in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Damiani jr: “Juventus, Ronaldo troverà una squadra”

Aguero è davvero una possibilità concreta per la Juventus? Sì per la ‘rosea’, non per l’ex storico direttore sportivo della Juve, Luciano Moggi. Intervenuto a ‘7Gold’, come riportato poi sul suo profilo Twitter, Moggi ha detto senza mezzi termini – rivolgendosi ai tifosi bianconeri – “dimenticate il nome di Aguero“.