Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l’allenamento della Svezia. Allarme comunque rientrato: le sue condizioni

Solo una spavento per il Milan, ma tutto sotto controllo. Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l’allenamento della Svezia dopo appena 15 minuti, alla vigilia del match contro l’Estonia. Ma nessun problema fisico apparente per il fuoriclasse svedese: come riporta il portale ‘Sport Expressen’, era già tutto programmato che ‘Ibra’ si unisse ai compagni di squadra solo per il riscaldamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Milan, Ibrahimovic lascia l’allenamento della Svezia: gli aggiornamenti

Per l’attaccante classe ’81 era previsto un lavoro individuale in vista del match di domani, dopo le due gare giocate dall’inizio nei giorni scorsi contro Georgia e Kosovo. Ibrahimovic, senza andare a segno, si era reso comunque protagonista collezionando due assist. Il fuoriclasse del Milan è uscito dal campo nella seduta odierna insieme al preparatore atletico e ha concluso l’allenamento con un lavoro personalizzato. Nell’amichevole di domani contro l’Estonia non dovrebbe giocatore titolare e tornerà a Milanello nella giornata di giovedì in vista della ripresa del campionato e della sfida di campionato dell’undici di Pioli con la Sampdoria.