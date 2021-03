La Procura Federale d’Appello ha accolto il ricorso per le espressioni blasfeme di Buffon in occasione del match di campionato contro il Parma

Alle prese con il suo futuro in vista della prossima stagione, Gianluigi Buffon sarà costretto a vedere il derby di sabato prossimo dalla tribuna. Il portiere e senatore della Juventus è stato infatti squalificato per una giornata e non sarà a disposizione di Pirlo per la stracittadina della Mole conto il Torino, in programma sabato pomeriggio alla ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Buffon squalificato: salta il derby col Torino

Buffon è stato infatti sanzionato per le espressioni blasfeme pronunciate in occasione del match del 19 dicembre scorso in casa del Parma. L’ex capitano della Nazionale in un primo momento non era stato squalificato, con la Corte Federale d’Appello che ha accolto invece oggi il riscorso presentato dal Procuratore Federale.

“La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello – si legge nel comunicato sul sito della FIGC – ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con un’ammenda di 5.000 euro, era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma”.