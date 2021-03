La Juventus è interessata a Lucas Dias, canadese in forza allo Sporting. Da battere una concorrenza importante, ecco i dettagli

In questi giorni abbiamo letto come nel mirino della Juventus ci siano diversi giovani, anzi giovanissimi talenti stranieri. Gli occhi degli scout bianconeri sono ovunque, soprattutto in Portogallo. Un giocatore che piace molto è sicuramente Nuno Mendes dello Sporting CP, 18enne appena entrato nel giro della Nazionale targata Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, interessa il canadese Lucas Dias

Del club vicino a conquistare la Liga Nos (+10 sul Porto secondo a dieci giornate dal termine), secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, interessa molto anche Lucas Dias, centrocampista canadese classe 2003 che in questi giorni è stato impegnato con il Canada under 23 nelle qualificazioni alle Olimpiadi.

Dias ha una clausola da 30 milioni di euro, ma anche un solo anno di contratto con lo Sporting, per questo è a tutti gli effetti una grande opportunità di mercato che la Juve potrebbe davvero provare a cogliere. Sul ragazzo, però, ci sono molti altri club di caratura internazionale, vedi l’Ajax, insomma una concorrenza non facile da battere.