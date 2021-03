Il calciomercato Inter valuta l’addio in difesa di Kolarov e Ranocchia, mentre D’Ambrosio dovrebbe restare, nel mirino ci sono Maksimovic, Mandi e Mustafi

La crisi economica impone scelte creative per le squadre italiane. La capolista Inter, impegnata in un finale di stagione decisivo per il ritorno dello scudetto a Milano, sta già pensando alla prossima estate. L’obiettivo dei dirigenti è trovare soluzioni a basso costo per rinforzare la rosa. In particolare la difesa, dove Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio non hanno ancora certezze sul futuro. Marotta e Ausilio, del resto, vagliano alcuni profili prossimi allo svincolo.

Calciomercato Inter, occhi su Maksimovic, Mandi e Mustafi

Partendo dai possibili addii, se D’Ambrosio è prossimo alla permanenza con rinnovo, lo stesso non si può dire di Ranocchia e Kolarov, anche loro in scadenza di contratto. Il serbo dovrebbe lasciare poiché il rinnovo automatico per il ’21-22 scatterà alle 20 presenze e oggi è fermo a 11; l’italiano, riporta ‘Tuttosport’, è una colonna dello spogliatoio ma potrebbe aver voglia di trovare una squadra dove chiudere la carriera da titolare. Tra i profili vagliati dall’Inter, dunque, ci sono tre occasioni a parametro zero: Nikola Maksimovic, che ha visto sfumare il rinnovo col Napoli; il franco-algerino Aissa Mandi del Betis; l’ex sampdoriano Shkodran Mustafi, classe ’92, oggi allo Schalke 04.