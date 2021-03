Roberto Mancini perde altri due giocatori in vista della sfida contro la Lituania: due azzurri lasciano il ritiro della Nazionale

Niente Lituania per Florenzi e Verratti: i due calciatori del Psg domani mattina faranno ritorno in Francia, lasciano il ritiro della Nazionale. Una decisione maturata in seguito agli acciacchi accusati dai due calciatori dopo la gara contro la Bulgaria. Per il centrocampista abruzzese gli accertamenti diagnostici hanno confermato l’indisponibilità per la gara di mercoledì sera a causa di un trauma contusivo alla coscia sinistra rimediato durante la partita di domenica. Per Florenzi, invece, l’esclusione dal gruppo che sarà presente in Lituania è stata decisa per un affaticamento muscolare. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!