Le ultime news Italia si focalizzano sulla sfida contro la Lituania. Il Ct Mancini costretto ad escludere Grifo dai convocati

Reduce da due vittorie nelle prime due gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, l’Italia mercoledì è attesa a Kaunas per la sfida alla Lituania. Il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini, tuttavia, non potrà avere tutta la rosa a disposizione. Dalla lista dei convocati è stato depennato il nome di Vincenzo Grifo: nessun infortunio per il trequartista ma, dal momento che la nazione baltica è nell’elenco dei Paesi dai quali non si può entrare in Germania, il fantasista ha fatto ritorno anticipato a Friburgo.