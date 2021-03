Renato Portaluppi, allenatore del Gremio, ha parlato del sogno Douglas Costa. La conferma del tecnico

C’è senza dubbio anche il nome di Douglas Costa in cima alla lista dei partenti in casa Juventus nel prossimo calciomercato estivo. L’esterno brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, non sarà confermato dal club bavarese e a giugno farà ritorno a Torino. Il 30enne resta però in uscita e tornerà sul mercato: in questo senso, è ormai noto l’interesse del Gremio, club nel quale il giocatore è cresciuto ed esploso ad altissimi livelli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, rinnovo Lukaku: la situazione

Del possibile ritorno del calciatore di proprietà della Juve ha parlato anche Renato Portaluppi, ex giocatore della Roma e attuale allenatore del Gremio: “Tutti sono disponibili e felici di venire qui. Ho parlato diverse volte con Douglas Costa e si è dimostrato interessato. – ha ammesso il tecnico – L’interesse c’è, ma c’è anche la parte economica e quella dipende dal Gremio. Non posso mettermi al di sopra di questo aspetto”.