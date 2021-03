Belgio, Martinez in conferenza su Mertens e Lukaku

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato delle condizioni di Dries Mertens. Possibile riposo per Lukaku: le dichiarazioni in conferenza

Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Bielorussia in programma domani, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Tiene banco soprattutto l'infortunio di Mertens, che come anticipato da Calciomercato.it non dovrebbe essere rischiato nella partita di domani.

Queste le dichiarazioni del ct anche su Lukaku: “Lukaku e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Dopo la seduta di oggi valuteremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare anche Mertens e Carrasco. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di fare. È la prima volta che ci troviamo a giocare tre partite in pochi giorni, ed è difficile per tutti giocare tre partite complete in poco tempo”.