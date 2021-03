Napoli, le ultime sull’infortunio di Dries Mertens: l’attaccante si è fatto male ieri sera alla spalla in nazionale

Napoli in apprensione per le condizioni di Dries Mertens. L’attaccante ha riportato ieri un infortunio alla spalla destra durante la sfida delle qualificazioni ai Mondiali tra Belgio e Repubblica Ceca. Infortunio di cui la esatta entità è ancora da stabilire e che preoccupa gli azzurri e Gattuso.

Esclusa, tuttavia, una lussazione all’articolazione che non c’è stata. Si tratta semplicemente una contusione alla clavicola che sarà smaltita in poco tempo. Mertens, infatti, resterà in Nazionale fino alla gara di martedì contro la Bielorussia. Al rientro Gattuso sceglierà se rischiarlo per il match del sabato di Pasqua contro il Crotone o meno o preservarlo per la successiva gara contro la Juventus.